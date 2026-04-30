30.04.2026 16:46:41

Comeback für Ausbrecher

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Ulrich Kirstein mit der Presseschau

Die Waffenruhe im Irankrieg wurde verlängert, die Börse gibt sich verhalten optimistisch und konzentriert sich auf typische Börsenthemen wie die Geldpolitik der Notenbanken und Quartalsberichte aus den Unternehmen. Fast normal also.

Wal gerettet, Koalition nicht?

Die Bundesregierung packt tatsächlich so etwas wie Reformen an, doch das Ergebnis ist umstritten, Kritik bleibt nicht aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert gar: "Diese Koalition ist nicht mehr zu retten", und sucht in derselben Ausgabe weitere Gegnerschaft: "DGB-Chefin droht mit Protesten". Der Frühling der Reformen dürfte für die Regierung also eher stürmisch ausfallen. Auch um den Haushalt 2027 bemüht sie sich, wobei Die Welt konsterniert konstatiert: "Viele Lücken und noch mehr Schulden". Dabei zeigt sich die Bundesregierung zumindest bei der Suche nach immer neuen Einnahmequellen durchaus kreativ, jetzt soll also Süßes besteuert werden: "Zuckersteuer soll Haushaltsloch stopfen", meldet die Süddeutsche Zeitung. Motto: Was wir an Pfunden verlieren, legt der Haushalt zu, darauf verständigt sich die Regierung schnell: "Koalition einig bei Zuckersteuer", schreibt der Münchner Merkur. Den vielen Live-Blogs zum Wal Timmy entnehmen wir, dass er in einem "Reisebett" - einer Barge - unterwegs Richtung Nordsee ist und dass er "laut brummt". Ob der Wal sich wohl fühlt oder unter Reisekrankheit leidet, scheidet einmal mehr die echten von den erlernten Walforschern. Fest steht auch nicht, ob er überlebt oder doch noch stirbt - aber dann zumindest nicht in deutschen Hoheitsgewässern. Das ist dann wie Atomkraft aus Frankreich oder Fracking-Gas aus den USA: Hauptsache woanders.

Raketen mit Knoten

Vor dem Feiertag sind die Finanzmagazine noch schnell erschienen - da bleibt den Anlegern ausreichend Zeit zum Lesen, auch wenn sie am 1. Mai mit Handeln erstmal pausieren müssen. Der Aktionär macht in rot mit einer goldenen Bitcoin-Münze auf: "Bitcoin - Das Comeback", lautet das Titelthema. "Erstes Kursziel: 100.000 Dollar - diese 4 Krypto-Raketen heben jetzt ab". Achtung: Nicht alle Raketen kommen ans Ziel. Irdischer gibt sich Börse Online, hier bricht sich ein goldener Blitz durchs dunkle Gestein: "Ausbruchs-Chancen". Gemeint sind aber nicht Sing Sing oder Stadelheim, sondern: "Über 60 Prozent Kurspotenzial mit 10 starken Nebenwerten". Einen Knoten in ein Megaphon knüpft Focus Money und verknüpft damit die Botschaft: "25 heiße Aktien für die heimliche Rally". Wir lernen daraus: Wird es einem Megaphon zu heiß, bilden sich Knoten…

BMW oder Bundeswehr?

Soweit wir uns erinnern können, lauteten zu unserer Zeit die beliebtesten Unternehmen für Uniabsolventen Bosch und der Daimler, BMW und Porsche. Was damals eher nicht in Frage kam, war die Bundeswehr, schließlich hatte ein Gutteil der Befragten dort seinen Wehrdienst hinter sich gebracht und wusste: Nie wieder. Obwohl die Bundeswehr damals durchaus über funktionierendes Gerät verfügte, zumindest unserem Augenschein nach. Allerdings erst nachdem ein Drittel aller Starfighter abgestürzt und der Rest gerade außer Dienst gestellt worden war. Einmal mehr eine lange Vorrede, aber im aktuellen Manager Magazin wurden unter "Traumjob Waffenbauer" die aktuellen Wünsche von Uniabsolventen aufgeführt. Und gemach, so schlimm ist es gar nicht, die vorderen Plätzen belegen nach wie vor die typischen Konzerne: BMW, Google, Audi, Airbus und Porsche. Aber und doch erstaunlich, auf Rang 11 findet sich die Bundeswehr wieder, nur einen Platz hinter Bosch und noch vor Siemens und Apple. Und Rheinmetall auf Platz 20 liegt nur zwei Plätze hinter Coca-Cola! Was fällt uns dazu ein? O tempora o mores!

Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

27.04.26 Eine kurze Woche der Notenbanken
20.04.26 Verpuffte Friedenshoffnung
16.04.26 Der Nahostkonflikt bestimmt die Kurse
08.04.26 Zwischen Hoffen und Bangen
23.03.26 Der Krieg und seine Folgen beherrschen die Märkte
18.03.26 Börsen bleiben im Banne des Krieges
09.03.26 Der Ölpreis drückt die Anlegerstimmung
02.03.26 Flucht in sichere Häfen
23.02.26 Positive Signale und politische Sorgen
17.02.26 Patt zwischen Optimisten und Pessimisten

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen