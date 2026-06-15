Den Frieden feiern?

Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche nach einem schwachen Beginn - der unter anderem auf hohe US-Inflationszahlen zurückzuführen war - zum Wochenende hin wieder erholt und letztlich uneinheitlich geschlossen.

Rückblick: Anziehende Kurse

Als Gründe für die anziehenden Kurse zum Wochenausklang nannten Marktteilnehmer vor allem die Hoffnungen auf eine kurzfristige Einigung in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und auch den erfolgreichen Börsengang von SpaceX. Der bislang größte Börsengang der Geschichte habe vor allem High-Tech- und KI-Werte gestützt, hieß es mit Verweis darauf, dass das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk mit xAI auch über einen KI-Ableger verfügt.

Dax-Familie uneinheitlich

Der Deutsche Aktienindex (Dax) legte im Wochenvergleich letztlich um 0,3 Prozent auf 24.635,30 Punkte zu. Der MDax gab um 0,2 Prozent auf 32.083,10 Zähler nach. Und der TecDax verzeichnete ein Wochenminus von 1,2 Prozent auf 3.979,50 Punkte.

Adidas im WM-Fieber

Zu den großen Verlierern im Dax zählte das Indexschwergewicht SAP. Nachdem die Aktien des Softwareunternehmens sich zuvor noch etwas erholt hatten, verzeichneten sie dieses Mal ein Wochenminus von 11,2 Prozent. Auf der anderen Seite der Skala befanden sich Adidas. Die Papiere des Sportartikelherstellers waren zum Beginn der Fußball-WM stark gesucht und legten um 9,4 Prozent zu. Auch Allianz zählten mit einem Plus von 3,7 Prozent zu den Gewinnern. Der Versicherungskonzern dürfte, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende meldete, wahrscheinlich das Versicherungsgeschäft der HSBC in Singapur übernehmen. Auch Deutsche Bank verbesserten sich mit einem Plus von 5,0 Prozent deutlich.

Anleihen: Wenig Bewegung

Die deutschen Anleihemärkte haben sich in der vergangenen Woche in einem sehr engen Rahmen bewegt und letztlich leicht zugelegt. Die von der EZB am Donnerstag verkündete Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte hatte dabei keinen Einfluss auf das Geschehen, da sie bereits in den Kursen eingepreist war. Gestützt wurden die Notierungen dagegen von der Hoffnung auf eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, da eine damit verbundene Öffnung der Straße von Hormus die Inflationssorgen verringern würde, hieß es am Markt. Insgesamt reduzierte sich die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich um 2 Basispunkte auf 3,01 Prozent. Die Umlaufrendite gab um 4 Hundertstel auf 2,97 Prozent nach.

USA: Mit Kursgewinnen

Die Aktienbörsen in den USA verzeichneten ebenfalls Kursgewinne. Auch hier zogen die Notierungen vor allem zum Wochenende hin an und wurden dabei durch die Hoffnungen auf eine Einigung im Krieg mit dem Iran und den erfolgreichen Börsengang von SpaceX gestützt. Allerdings warnten nicht wenige Marktteilnehmer auch vor der nun anstehenden IPO-Flut im Fahrwasser von SpaceX. Insgesamt entwickelten sich die führenden Indizes nahezu im Gleichschritt. So machte der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent auf 51.202,26 Punkte gut. Der S&P-500-Index verbesserte sich ebenfalls um 0,6 Prozent auf 7.431,46 Punkte. Und der Nasdaq-Composite-Index legte im Wochenvergleich um 0,7 Prozent auf 25.888,84 Zähler zu.

Ausblick: Wie nachhaltig ist die Einigung im USA-Iran-Konflikt?

Wie intensiv feiern die Börsen die Einigung zwischen dem Iran und den USA über eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges? Die Antwort darauf werden wir alle in den kommenden Tagen sehen. Die wesentlich wichtigeren Fragen sind allerdings, wie nachhaltig die Einigung ist und wie sie sich nun konkret auf den Ölpreis, die Inflation und damit auf die weitere Wirtschaftsentwicklung auswirkt? Diese Fragen dürften die Börsianer noch ziemlich lange umtreiben. Entsprechend wir der Krieg, bzw. der mögliche Friedensschluss im Nahen Osten, auch über die reine Unterschrift unter den Vertrag hinaus auch mittelfristig einer der zentralen Faktoren für die Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten sein, heißt es am Markt.

Was macht die Fed?

Der Blick der Investoren wird sich in der aktuellen Woche nicht nur wegen des Friedensschlusses, sondern auch aus zwei anderen Gründen in Richtung USA richten. Denn zum einen tagt dort am Mittwoch der Offenmarkt-Ausschuss der US-Notenbank Fed. Es ist die erste Sitzung unter Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Dieser dürfte dabei nach allgemeiner Auffassung stark unter Druck stehen, immerhin gilt er als Protégé von Donald Trump. Und was der US-Präsident zuallererst will ist klar: eine Zinssenkung. Angesichts der jüngst stark gestiegenen US-Inflationszahlen sowie der weiteren Inflationsrisiken ist diese nach Auffassung der meisten Marktteilnehmer aber mehr als nur unwahrscheinlich.

Zündet die SpaceX-Rakete?

Zum anderen werden die Anleger sehr genau beobachten, wie sich der Kurs von SpaceX in der ersten vollen Handelswoche des Unternehmens entwickelt. Sollten sich das Kursplus von 19 Prozent vom ersten Handelstag bestätigen, dürfte das für weitere Zuversicht an den US-Börsen sorgen, meinen Analysten.

Augen nach Wolfsburg

Unter Unternehmensgesichtspunkten wird sich in Deutschland wiederum der Blick am Donnerstag nach Wolfsburg richten, wo die Hauptversammlung von VW terminiert ist - und sich vieles darum drehen dürfte, wie Europas größter Automobilhersteller die aktuell sehr großen Herausforderungen bestehen will. Ebenfalls Potenzial für größere Kursbewegungen bei Einzeltiteln hat zudem am Freitag der Große Verfallstag an der Börse Frankfurt.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Entwicklung der Großhandelspreise in Deutschland; Entwicklung der Industrieproduktion in der Eurozone; Kapazitätsauslastung und Industrieproduktion in den USA; G7-Gipfel.ZEW-Umfrage zur aktuellen Lage und zu den Konjunkturerwartungen der deutschen Unternehmen und in der Eurozone; Entwicklung der Import- und der Exportpreise in den USA; ADP-Beschäftigungsänderungen in den USA; Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA; Entwicklung der Lagerbestände in den USA.Verbraucherpreisindex für die Eurozone; Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken; Zinsentscheid der Fed; Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA.Ifo-Konjunkturprognose; Umsatzentwicklung des Gastgewerbes in Deutschland; Auftragsbestand des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland; Leistungsbilanz der Eurozone; Entwicklung der Erstanträge zur Arbeitslosenunterstützung in den USA.Deutscher Erzeugerpreisindex.

Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.