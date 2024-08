Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Commerzbank-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Gewinn vor Rückstellungen habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen. Die Mischung sei jedoch nicht ideal gewesen, denn das gute Abschneiden sei vor allem den Umsätzen in stärker schwankenden Ertragsfeldern geschuldet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Commerzbank-Aktie musste um 12:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 12,54 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 43,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7 859 162 Commerzbank-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 19,5 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 06:38 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



