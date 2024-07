Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

So bewegt sich der LUS-DAX am Montagmittag.

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent stärker bei 18 571,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 432,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 631,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der LUS-DAX 18 539,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 18 300,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 15 636,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,98 Prozent auf 505,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,54 Prozent auf 456,90 EUR), Hannover Rück (+ 1,72 Prozent auf 236,60 EUR), Porsche (+ 1,46 Prozent auf 72,20 EUR) und Commerzbank (+ 1,15 Prozent auf 14,91 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Continental (-1,80 Prozent auf 60,16 EUR), RWE (-1,37 Prozent auf 33,14 EUR), EON SE (-1,21 Prozent auf 12,21 EUR), Zalando (-0,71 Prozent auf 23,66 EUR) und Brenntag SE (-0,41 Prozent auf 63,74 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 958 047 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,699 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at