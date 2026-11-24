Spur Aktie
WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653
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24.11.2026 06:00:24
Compass exit should spur London to beef up its bench
Financial hubs are like football teams, and it’s time for London market to focus on the next generationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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