Computer Management: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Computer Management hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Computer Management ein EPS von 39,47 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at