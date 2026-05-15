Confidence: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Confidence lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 31,61 JPY gegenüber 30,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2,71 Milliarden JPY gegenüber 2,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 128,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Confidence ein EPS von 167,91 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at