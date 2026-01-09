Constellation Brands legte Quartalsergebnis vor

Constellation Brands stellte am 07.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,39 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,22 Milliarden USD – eine Minderung von 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,46 Milliarden USD eingefahren.

