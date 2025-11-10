Constellation Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Constellation Energy äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2,97 USD gegenüber 3,82 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Constellation Energy im vergangenen Quartal 6,57 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Constellation Energy 5,86 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at