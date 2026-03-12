Consumer Portfolio Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Consumer Portfolio Services präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent auf 109,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,63 Prozent auf 434,47 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 372,51 Millionen USD erwirtschaftet worden.

