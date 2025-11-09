CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
09.11.2025 18:00:00
CoreWeave earnings: 5 key details to watch as the stock eyes a turnaround
CoreWeave’s stock has tumbled recently, but some analysts think a massive surge in backlogged contracts could spark a comeback.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeavemehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
|
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
|
03.09.25
|Insider-Verkäufe bei CoreWeave verunsichern den Markt und belasten die Aktie (finanzen.at)
|
22.08.25
|Core Scientific fretted about raising cash before CoreWeave tie-up (Financial Times)
|
15.08.25
|CoreWeave investors sell more than $1bn in shares as IPO lock-up ends (Financial Times)
|
|
13.08.25
|CoreWeave-Aktie fällt: KI-Boom oder Blase beim NVIDIA-Partner? (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeavemehr Analysen
