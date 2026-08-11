CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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11.08.2026 22:37:36
CoreWeave Q2 Loss Widens As Higher Costs Offset Revenue Surge
(RTTNews) - CoreWeave, Inc. (CRWV) reported on Tuesday a wider second-quarter loss, as higher operating expenses offset a surge in revenue.
Revenues for the quarter were $2.58 billion, more than double the $1.21 billion reported in the year-ago quarter, as demand for its AI cloud infrastructure continued to accelerate.
The company's net loss widened to $626 million, or $1.14 per share, from $290 million, or $0.60 per share, in the second quarter of 2025.
Operating expenses increased to $2.62 billion from $1.19 billion a year earlier.
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