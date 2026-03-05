Cormedix Aktie
CorMedix Inc. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - CorMedix Inc. (CRMD) released a profit for fourth quarter of $14.02 million
The company's earnings totaled $14.02 million, or $0.16 per share. This compares with $13.47 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 312.1% to $128.62 million from $31.21 million last year.
CorMedix Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.02 Mln. vs. $13.47 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.20 last year. -Revenue: $128.62 Mln vs. $31.21 Mln last year.
