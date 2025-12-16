Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|
16.12.2025 14:19:30
Corteva, Hexagon Bio Announce JV
(RTTNews) - Corteva (CTVA) and Hexagon Bio announced a multi-million-dollar joint venture to accelerate the development of new crop protection solutions inspired by nature. The JV was formed through Corteva Catalyst, Corteva's investment and collaboration platform. The partnership brings together Corteva's nature-inspired crop protection franchises and bacterial natural product discovery capabilities with Hexagon Bio's natural-product discovery platform.
Sam Eathington, Chief Technology and Digital Officer for Corteva, said: "As demand for nature-inspired solutions continues to grow, this collaboration allows us to move faster and think bigger to provide farmers with the latest options in effective and sustainable tools."
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Corteva Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|55,43
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.