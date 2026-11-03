Corvel Q2 Net Income Rises

(RTTNews) - CorVel Corp. (CRVL) reported second-quarter earnings that rose from last year on higher revenue.

The company's net income for the quarter rose to $34.087 million, from $27.906 million in the previous year.

Earnings per share were $0.67, up 24 percent compared to $0.54 in the second quarter of the prior year.

Revenues for the quarter increased 11 percent, to $267.129 million, as against $239.643 million in the year-ago quarter.

Corvel shares closed trading on the Nasdaq at $83.23, up $1.01 or 1.23 percent on Monday.

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