CorVel Aktie
WKN: 917184 / ISIN: US2210061097
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03.11.2026 13:32:07
Corvel Q2 Net Income Rises
(RTTNews) - CorVel Corp. (CRVL) reported second-quarter earnings that rose from last year on higher revenue.
The company's net income for the quarter rose to $34.087 million, from $27.906 million in the previous year.
Earnings per share were $0.67, up 24 percent compared to $0.54 in the second quarter of the prior year.
Revenues for the quarter increased 11 percent, to $267.129 million, as against $239.643 million in the year-ago quarter.
Corvel shares closed trading on the Nasdaq at $83.23, up $1.01 or 1.23 percent on Monday.
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