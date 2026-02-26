COSMAX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

COSMAX präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1458,81 KRW gegenüber 551,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 146,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2177,26 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1722,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat COSMAX im vergangenen Geschäftsjahr 645,21 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte COSMAX 597,63 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at