Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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09.04.2026 07:22:54
Costco Wholesale March Sales Rise
(RTTNews) - Costco Wholesale Corporation (COST) on Thursday reported a rise in net sales for the month of March.
For the five-week period to April 5, the company posted net sales of $28.41 billion, higher than the $25.51 billion in the same period last year.
Net sales for the first 31 weeks were $173.26 billion, up from $158.87 billion last year.
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