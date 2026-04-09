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Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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09.04.2026 07:22:54

Costco Wholesale March Sales Rise

(RTTNews) - Costco Wholesale Corporation (COST) on Thursday reported a rise in net sales for the month of March.

For the five-week period to April 5, the company posted net sales of $28.41 billion, higher than the $25.51 billion in the same period last year.

Net sales for the first 31 weeks were $173.26 billion, up from $158.87 billion last year.

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