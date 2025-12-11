SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
12.12.2025 00:22:00
Could Buying SoFi Technologies Today Set You Up for Life?
The financial services industry is absolutely massive, with trillions of dollars in assets being handled by major entities here in the U.S. However, that doesn't mean the market is immune to disruption. SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) has something to say.The digital banking pioneer is performing extremely well from a fundamental perspective. And the share price is following along, soaring 510% in the past three years as of Dec. 9. But can this rising fintech stock set investors up for life? Image source: SoFi Technologies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
