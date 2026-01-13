Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
13.01.2026 14:00:00
Could Costco Help You Become a Millionaire Over the Long Term?
In the past 30 years, shares of Costco (NASDAQ: COST) have generated a total return of 16,810% (as of Jan. 9). If you invested $6,000 in this retail stock in January 1996, you'd have $1 million sitting in your brokerage account right now. This has truly been a millionaire-making business.These days, Costco is a giant company with a market cap of $411 billion. And it reported $270 billion in fiscal 2025 (ended Aug. 31) net sales. From the current point, can this business help you become a millionaire over the long term?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
