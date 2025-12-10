Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 11:00:00

Could Opendoor Technologies Be a Millionaire-Maker Stock?

Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has attracted attention in recent months by making a dramatic recovery. The one-time pandemic stock saw its fortunes reverse in the 2022 bear market and beyond, as it fell to penny-stock status. As recently as June, it traded as low as $0.51 per share.With the stock now above $7 per share, Opendoor has attracted new interest. That may leave investors wondering whether it can be a ticket to millionaire status, or is the hype temporary and fleeting?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Opendoor Technologies Incmehr Nachrichten