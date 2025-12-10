Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
10.12.2025 11:00:00
Could Opendoor Technologies Be a Millionaire-Maker Stock?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has attracted attention in recent months by making a dramatic recovery. The one-time pandemic stock saw its fortunes reverse in the 2022 bear market and beyond, as it fell to penny-stock status. As recently as June, it traded as low as $0.51 per share.With the stock now above $7 per share, Opendoor has attracted new interest. That may leave investors wondering whether it can be a ticket to millionaire status, or is the hype temporary and fleeting?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
