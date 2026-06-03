Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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03.06.2026 16:45:00
Could Plug Power Become the Next Bloom Energy?
Hyperscalers are spending massive amounts of capital to build out data centers for artificial intelligence. This historic build-out has triggered a once-in-a-lifetime capital expenditure supercycle, creating wealth for companies that can meet the many needs of these data centers.One thing that these data centers really need is energy, and Bloom Energy's (NYSE: BE) solid-oxide fuel cell technology has emerged as a big winner as hyperscalers look to generate their own energy and ensure reliable operations without putting excessive strain on the power grid.Another company that could capitalize on growing power demand is Plug Power (NASDAQ: PLUG), which offers hydrogen-powered fuel cells that provide zero-emission power to address energy shortages while helping companies meet sustainability goals. Could it become the next Bloom Energy? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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