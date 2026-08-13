COVER präsentierte Quartalsergebnisse

COVER hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 6,38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte COVER 10,57 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 9,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at