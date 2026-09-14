Credo Technology Group Aktie

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WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055

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14.09.2026 12:58:33

Credo Technology Group vs. Marvell Technology: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

As data centers race to meet massive artificial intelligence demands, choosing the right connectivity provider is vital. Should you bet on Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) or the more established Marvell Technology (NASDAQ:MRVL)?

Credo focuses on power-efficient, high-speed connectivity solutions for hyperscale data centers, prioritizing speed and energy savings. Marvell provides a broader platform of data infrastructure across networking, storage, and custom computing. Both companies are central to the modern digital backbone, yet they offer distinct profiles for investors seeking exposure to the semiconductor industry.

Credo specializes in high-speed copper and optical interconnect solutions designed specifically for the rigorous demands of massive artificial intelligence infrastructure. The company is an increasingly prominent player among semiconductor stocks, prioritizing industry-leading power efficiency and cost-effective data transfer for hyperscale data centers. Its latest annual report highlights deep technical partnerships with major players like Oracle (NYSE:ORCL) and Microsoft (NASDAQ:MSFT), though its top 10 clients generate roughly 90% of revenue.

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