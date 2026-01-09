CREEK RIVER präsentierte Quartalsergebnisse

CREEK RIVER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 41,74 JPY gegenüber 26,65 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat CREEK RIVER mit einem Umsatz von insgesamt 17,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 42,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at