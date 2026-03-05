Cresco Labs Aktie
WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068
|
05.03.2026 12:52:25
Cresco Labs Inc. FullYear Loss Increases
(RTTNews) - Cresco Labs Inc. (CRLBF) announced earnings for its that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled -$140.044 million. This compares with -$60.489 million last year.
The company's revenue for the period fell 9.5% to $655.847 million from $724.343 million last year.
Cresco Labs Inc. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: -$140.044 Mln. vs. -$60.489 Mln. last year. -Revenue: $655.847 Mln vs. $724.343 Mln last year.
