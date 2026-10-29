Crocs Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Crocs Inc. (CROX) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $216.76 million, or $4.52 per share. This compares with $145.82 million, or $2.70 per share, last year.

Excluding items, Crocs Inc. reported adjusted earnings of $176.99 million or $3.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.7% to $1.043 billion from $996.30 million last year.

Crocs Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $216.76 Mln. vs. $145.82 Mln. last year. -EPS: $4.52 vs. $2.70 last year. -Revenue: $1.043 Bln vs. $996.30 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.25 To $ 3.45 Next quarter revenue guidance: 7 % To 9 % Full year EPS guidance: $ 14.45 To $ 14.65 Full year revenue guidance: 3 %