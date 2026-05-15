CROOZ: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CROOZ hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 14,40 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,290 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 49,180 JPY. Im Vorjahr hatten -53,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,71 Prozent auf 11,82 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at