Ctripcom International präsentierte Quartalsergebnisse

Ctripcom International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2659,40 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ctripcom International 651,77 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 409,16 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 083,68 Milliarden ARS in den Büchern standen.

