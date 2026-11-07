C.T.S Aktie
WKN: 850843 / ISIN: US1265011056
|
07.11.2026 18:00:02
CTS: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, CTS (NYSE:CTS) raised its full-year sales guidance to between $580 million and $590 million. The component manufacturer is shifting its revenue base toward higher-margin medical and industrial markets while light vehicle production slows.
Three takeaways from management show how this business model transition is progressing.
Management completed the acquisition of Millar for $50 million in cash, adding $30 million in annual medical sensor revenue. The deal accelerates the company's strategic push into healthcare applications, where medical segment sales grew 21% year over year to $27 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.T.S Corp. (CTS Corp)
|
26.10.26
|Ausblick: CTS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: CTS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu C.T.S Corp. (CTS Corp)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|C.T.S Corp. (CTS Corp)
|52,00
|2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.