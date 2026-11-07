C.T.S Aktie

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WKN: 850843 / ISIN: US1265011056

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07.11.2026 18:00:02

CTS: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, CTS (NYSE:CTS) raised its full-year sales guidance to between $580 million and $590 million. The component manufacturer is shifting its revenue base toward higher-margin medical and industrial markets while light vehicle production slows.

Three takeaways from management show how this business model transition is progressing.

Management completed the acquisition of Millar for $50 million in cash, adding $30 million in annual medical sensor revenue. The deal accelerates the company's strategic push into healthcare applications, where medical segment sales grew 21% year over year to $27 million.

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