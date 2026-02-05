|
CUBE SYSTEM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CUBE SYSTEM hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,12 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 4,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
