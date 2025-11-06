Curtiss-Wright Corp. Q3 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - Curtiss-Wright Corp. (CW) reported a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $124.83 million, or $3.31 per share. This compares with $111.16 million, or $2.89 per share, last year.

Excluding items, Curtiss-Wright Corp. reported adjusted earnings of $3.40 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $3.28 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 8.8% to $869.17 million from $798.92 million last year.

Curtiss-Wright Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Guidance: Full year EPS guidance: $12.95 - $13.20 Full year revenue guidance: $3.420 - $3.455 bln