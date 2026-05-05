Curtiss-Wright a Aktie

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WKN: 850852 / ISIN: US2315611010

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Curtiss-Wright A legt Quartalsergebnis vor

Curtiss-Wright A wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Curtiss-Wright A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 864,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 805,6 Millionen USD in den Büchern standen.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,06 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 12,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,75 Milliarden USD, gegenüber 3,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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