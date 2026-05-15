CyberAgent legte Quartalsergebnis vor

CyberAgent hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

CyberAgent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,34 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,31 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 246,21 Milliarden JPY gegenüber 217,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at