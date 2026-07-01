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Geändert am: 01.07.2026 09:17:58
ATX in Rot -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen zu - Hongkong im Feiertag
AUSTRIA
Der heimische Leitindex gibt zur Wochenmitte nach.
Der ATX notiert im frühen Handel klar im Minus.
Nach den deutlichen Vortagesgewinnen könnten die internationalen Anleger abwartend agieren. Die Wall Street hat am Dienstabend mit Kurszuwächsen geschlossen, die vorbörslichen Indikatoren lassen nun aber auf Rückgänge an den US-Börsen schließen.
Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt AGRANA mit vorgelegten Geschäftszahlen in den Fokus.
Derweil wollen die Hauptaktionäre der AT&S AG Gewinne aus dem satten Kursanstieg von 1.135 Prozent auf Jahressicht realisieren, der den steirischen Chipkomponentenhersteller zu einer der erfolgreichsten Aktien Europas gemacht hat.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch stabil.
Der DAX hat die Sitzung 0,13 Prozent höher bei 25.028,93 Punkten eröffnet.
Nach dem starken Dienstag tut sich im DDAX zur Wochenmitte zunächst wenig. Damit verharrt er im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich leicht überschritten hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken.
WALL STREET
Am Dienstag zeigte sich die Wall Street mit grünen Vorzeichen.
Der Dow Jones Industrial startete zunächst ohne klare Richtung in den Handelstag, legte aber in der Folge etwas zu und verabschiedete sich mit einem moderaten Plus von 0,26 Prozent bei 52.317,81 Punkten in den Feierabend.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte zunächst seitwärts, zog anschließend aber rasch an und baute seine Gewinne kontinuierlich aus. Letztlich ging er 1,52 Prozent fester bei 26.213,72 Zählern aus dem Handel.
Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten NASDAQ-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten.
Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen NASDAQ-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.
Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung aus weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech-Unternehmen Capital.com.
ASIEN
Am Mittwoch geht es an den Börsen in Asien bergauf.
In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,77 Prozent auf 70.603,40 Zähler zu.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,08 Prozent höher bei 4.138,65 Punkten.
In Hongkong verlor der Hang Seng am Vortag 0,63 Prozent auf 22.881,02 Indexpunkte.
In den Fokus der Anleger rückt im Laufe de Woche der US-Arbeitsmarktberichts für Juni. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Auch die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs, behalten Marktteilnehmer weiter im Blick. In Hongkong bleibt die Börse aufgrund des Gründungstages der Sonderverwaltungszone Hongkong geschlossen.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|01.07.26
|Acuren Corp Registered shs / Hauptversammlung
|01.07.26
|Arrail Group Limited Registered Shs Unitary 144A-Reg S / Quartalszahlen
|01.07.26
|Bassett Furniture Industries Inc. / Quartalszahlen
|01.07.26
|Culp Inc. / Quartalszahlen
|01.07.26
|Cyient Ltd / Hauptversammlung
|01.07.26
|Drumz PLC Registered Shs / Quartalszahlen
|01.07.26
|Dustin Group AB / Quartalszahlen
|01.07.26
|EACO Corp. / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
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|01.07.26
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|01.07.26
|Ai Group Manufacturing PMI
|01.07.26
|AiG Industry Index
|01.07.26
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|01.07.26
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|01.07.26
|Tankan Non - Manufacturing Outlook
|01.07.26
|Tankan Non - Manufacturing Index
|01.07.26
|Tankan Large Manufacturing Index
|01.07.26
|Tankan Large All Industry Capex
|01.07.26
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|S&P Global Manufacturing PMI
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|01.07.26
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|01.07.26
|Trade Balance
|01.07.26
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|01.07.26
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|01.07.26
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|01.07.26
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|01.07.26
|Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich)
|01.07.26
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|01.07.26
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|01.07.26
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|01.07.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
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|Nationwide Housing Prices s.a (MoM)
|01.07.26
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|01.07.26
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|01.07.26
|Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
|01.07.26
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|01.07.26
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.07.26
|HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.07.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|01.07.26
|SWME - Einkaufsmanagerindex
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|S&P Global Einkaufsmanagerindex
|01.07.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
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|EZB-Mitglied Vujcic spricht
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|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|01.07.26
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.07.26
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.07.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|01.07.26
|Haushaltsdefizit/Bruttoinlandsprodukt
|01.07.26
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.07.26
|EZB-Mitglied Cipollone spricht
|01.07.26
|Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
|01.07.26
|Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
|01.07.26
|Arbeitslosenquote (Monat)
|01.07.26
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (MoM)
|01.07.26
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
|01.07.26
|EZB-Mitglied Lane spricht
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|MBA Hypothekenanträge
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|M1 Geldmenge (YoY)
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|Haushaltsausgleich
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|BoC-Gouverneur Macklem spricht
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|ADP Beschäftigungsänderung
|01.07.26
|IMACEC
|01.07.26
|Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
|01.07.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
|01.07.26
|BoC-Gouverneur Macklem spricht
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|EZB-Präsidentin Lagarde spricht
|01.07.26
|Fed-Chef Warsh spricht
|01.07.26
|BoE Gouverneur Bailey Rede
|01.07.26
|S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.07.26
|Konstruktionsausgaben (Monat)
|01.07.26
|ISM Produktion Bezahlte Preise
|01.07.26
|ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
|01.07.26
|ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
|01.07.26
|ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
|01.07.26
|EZB-Präsidentin Lagarde spricht
|01.07.26
|EIA Rohöl Lagerbestand
|01.07.26
|Arbeitslosenquote
|01.07.26
|Gesamte Fahrzeugverkäufe
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 120,70
|-5,24
|-0,17
|Baumwolle
|0,73
|0,48
|Bleipreis
|1 844,15
|-26,95
|-1,44
|Dieselpreis Benzin
|1,84
|0,08
|4,66
|EEX Strompreis Phelix DE
|98,50
|0,65
|0,66
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,24
|-0,04
|-1,22
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|3 962,94
|-45,55
|-1,14
|Haferpreis
|2,69
|0,05
|1,89
|Heizölpreis
|86,12
|-1,59
|-1,81
|Holzpreis
|617,00
|1,00
|0,16
|Kaffeepreis
|3,11
|0,20
|6,90
|Kakaopreis
|3 797,00
|87,00
|2,35
|Kohlepreis
|121,00
|2,00
|1,68
|Kupferpreis
|13 340,60
|38,35
|0,29
|Lebendrindpreis
|2,58
|0,01
|0,31
|Mageres Schwein Preis
|0,94
|0,01
|0,53
|Maispreis
|4,14
|0,01
|0,30
|Mastrindpreis
|3,65
|-0,03
|-0,78
|Milchpreis
|15,57
|-0,42
|-2,63
|Naphthapreis (European)
|685,16
|0,70
|0,10
|Nickelpreis
|16 271,50
|-182,00
|-1,11
|Orangensaftpreis
|1,73
|0,31
|21,87
|Palladiumpreis
|1 179,50
|-29,50
|-2,44
|Palmölpreis
|4 472,00
|-55,00
|-1,21
|Platinpreis
|1 534,50
|-20,50
|-1,32
|Rapspreis
|507,75
|-5,25
|-1,02
|Reispreis
|12,81
|-0,02
|-0,12
|Silberpreis
|57,40
|-1,20
|-2,05
|Sojabohnenmehlpreis
|305,00
|0,30
|0,10
|Sojabohnenpreis
|11,14
|-0,03
|-0,25
|Sojabohnenölpreis
|0,67
|0,15
|Super Benzin
|1,91
|0,07
|3,70
|Weizenpreis
|203,25
|1,25
|0,62
|Zinkpreis
|3 565,10
|74,95
|2,15
|Zinnpreis
|51 049,00
|748,00
|1,49
|Zuckerpreis
|0,14
|0,35
|Ölpreis (Brent)
|73,04
|0,12
|0,16
|Ölpreis (WTI)
|69,64
|0,14
|0,20
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 034,07
|0,15%
|Dow Jones
|52 319,20
|0,26%
|NASDAQ Comp.
|26 213,72
|1,52%
|S&P 500
|7 499,36
|0,79%
|NIKKEI 225
|70 474,96
|0,59%
|Hang Seng
|23 026,68
|1,57%
|ATX
|6 423,87
|-0,62%
|Shanghai Composite
|4 094,40
|0,50%
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