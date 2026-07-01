ATX in Rot -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen zu - Hongkong im Feiertag

Der heimische Aktienmarkt erleidet zur Wochenmitte Verluste. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ohne große Ausschläge. Die Märkte in Asien präsentieren sich am Mittwoch stärker.

AUSTRIA

Der heimische Leitindex gibt zur Wochenmitte nach.

Der ATX notiert im frühen Handel klar im Minus.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen könnten die internationalen Anleger abwartend agieren. Die Wall Street hat am Dienstabend mit Kurszuwächsen geschlossen, die vorbörslichen Indikatoren lassen nun aber auf Rückgänge an den US-Börsen schließen.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt AGRANA mit vorgelegten Geschäftszahlen in den Fokus.

Derweil wollen die Hauptaktionäre der AT&S AG Gewinne aus dem satten Kursanstieg von 1.135 Prozent auf Jahressicht realisieren, der den steirischen Chipkomponentenhersteller zu einer der erfolgreichsten Aktien Europas gemacht hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch stabil.

Der DAX hat die Sitzung 0,13 Prozent höher bei 25.028,93 Punkten eröffnet.

Nach dem starken Dienstag tut sich im DDAX zur Wochenmitte zunächst wenig. Damit verharrt er im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich leicht überschritten hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken.

WALL STREET

Am Dienstag zeigte sich die Wall Street mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones Industrial startete zunächst ohne klare Richtung in den Handelstag, legte aber in der Folge etwas zu und verabschiedete sich mit einem moderaten Plus von 0,26 Prozent bei 52.317,81 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte zunächst seitwärts, zog anschließend aber rasch an und baute seine Gewinne kontinuierlich aus. Letztlich ging er 1,52 Prozent fester bei 26.213,72 Zählern aus dem Handel.

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten NASDAQ-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten.

Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen NASDAQ-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.

Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung aus weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech-Unternehmen Capital.com.

ASIEN

Am Mittwoch geht es an den Börsen in Asien bergauf.

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,77 Prozent auf 70.603,40 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,08 Prozent höher bei 4.138,65 Punkten.

In Hongkong verlor der Hang Seng am Vortag 0,63 Prozent auf 22.881,02 Indexpunkte.

In den Fokus der Anleger rückt im Laufe de Woche der US-Arbeitsmarktberichts für Juni. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Auch die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs, behalten Marktteilnehmer weiter im Blick. In Hongkong bleibt die Börse aufgrund des Gründungstages der Sonderverwaltungszone Hongkong geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX