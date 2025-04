D-Wave Quantum-Aktie legt 20% zu: Welche Entwicklungen den Kurs nach oben katapultiert haben

Die letzte Handelswoche war für Anteilseigner des Quantencomputerherstellers D-Wave Quantum eine überaus erfolgreiche. Darum war die D-Wave Quantum-Aktie so gefragt.

• D-Wave Quantum-Aktie stieg letzte Woche um 20 Prozent• Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsspezialisten trieb die Aktie an• Erwartungen für die Quartalszahlen am 8. Mai sind hoch

Rund 20 Prozent hat die Aktie von D-Wave Quantum in der vergangenen Handelswoche an Wert gewonnen. Am Montag kann der Anteilsschein an der NYSE nicht weiter steigen - zeitweise zeigt sich die Aktie bei 7,38 US-Dollar um 1,97 Prozent niedriger.

Was Aktionäre optimistisch werden ließ

Die Gründe für den Kursanstieg sind dabei positiven Unternehmensnachrichten zu verdanken. So teilte das Unternehmen mit, ein Projekt mit dem US-Unternehmen Davidson Technologies nahezu erfolgreich abgeschlossen zu haben. Konkret ging es bei der Zusammenarbeit um die Montage eines D-Wave Advantage2-Annealing-Quantensystems am Davidson-Hauptsitz in Huntsville, Alabama - diese sei nun beendet. Nach Abschluss der Montagephase stehe auch die Installation kurz vor dem Abschluss, da das System die finale Kalibrierung und Bereitschaftsprüfung durchlaufe, hieß es von Unternehmensseite.

Die Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsspezialisten Davidson kam am Markt äußerst gut an, immerhin ist das Ziel des Projektes, neue Wege für die Entwicklung von Quantenoptimierungsanwendungen zu eröffnen, die Herausforderungen in Bereichen wie der Landesverteidigung unterstützen sollen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Quantencomputer in der Rüstungsindustrie mit Potenzial

Der Einsatz von Quantencomputern als Lösungsfinder in der Rüstungsindustrie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der CEO von D-Wave, Alan Baratz, betonte das Potenzial des Systems für die Entwicklung und den Einsatz von Quantenanwendungen in einer sicheren Umgebung. Der Präsident und CEO von Davidson, Dale Moore, hob die Bedeutung der Installation für Innovationen im Bereich der nationalen Sicherheit hervor, wie Investing unter Berufung auf eine private Veranstaltung berichtet.

Vorzieheffekte vor den Zahlen?

Neben dem Abschluss des Projektes mit Davidson dürften D-Wave Quantum-Anleger auch bereits einen Blick auf die kommenden Wochen werfen. Am 8. Mai wird das Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegen und die Erwartungen sind durchaus ambitioniert: Experten rechnen zwar weiterhin damit, dass D-Wave Quantum im abgelaufenen ersten Quartal rote Zahlen geschrieben und ein EPS von -0,04 US-Dollar erwirtschaftet hat. Bei den Umsätzen erhofft man sich aber einen kräftigen Sprung: Nach 2,46 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist trauen Experten dem Unternehmen nun Erlöse von 10,4 Millionen US-Dollar zu. Selbst die pessimistischsten Analysten sehen D-Wave auf Umsatzseite zweistellig, während die bullishsten Erwartungen bei 12,04 Millionen US-Dollar liegen.

Möglicherweise nahmen Anleger mit den Aktienkäufen in der vergangenen Woche die Erwartungen an starke Zahlen bereits vorweg. Immerhin sehen Analysten auch vom derzeitigen Kursniveau ausgehend noch reichlich Luft nach oben: Das durchschnittliche Kursziel liegt auf TipRanks bei 9,50 US-Dollar - und damit mehr als 26 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag.



Redaktion finanzen.at