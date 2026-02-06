Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
06.02.2026 22:02:58
D-Wave Quantum Skyrocketed Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock posted massive gains in Friday's trading. The quantum computing company's share price surged more than 20% in a day of trading that saw the S&P 500 gain 2% and and the Nasdaq Composite surge 2.2% higher. After some big sell-offs earlier in the week, D-Wave and other growth stocks came roaring back in today's trading. The company's rally was aided in part by Amazon's announcement that it plans to spend $200 billion this year building out its artificial intelligence (AI) data-center infrastructure and pursuing other growth projects. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
