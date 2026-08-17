DAECHANG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DAECHANG hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 98,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAECHANG -22,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat DAECHANG 496,77 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at