Daimler Truck-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Jahr des Nutzfahrzeugherstellers sei ebenso eindrucksvoll gewesen wie der Ausblick auf 2024, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei weiterhin günstig. Der Bewertungsrückstand auf die Wettbewerber sollte daher im Laufe der Zeit aufgeholt werden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,11 EUR an der Tafel. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 27,58 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 322 567 Daimler Truck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 26,7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet.

