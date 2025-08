FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck nach gekappten Gewinnzielen von 44 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an. Vor dem Lkw-Bauer liege ein schwieriger Weg, die laufende Restrukturierung des Konzerns biete aber Potenzial./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.