WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

07.11.2025 06:59:44

Daimler Truck mit Gewinneinbruch wegen Flaute in Nordamerika

DOW JONES--Daimler Truck hat im dritten Quartal vor allem wegen eines schwachen Geschäfts im wichtigen Nordamerika-Geschäft weniger umgesetzt und verdient. Die operative Rendite sank im Kerngeschäft sogar noch etwas stärker als ohnehin von Analysten befürchtet. Die im Sommer reduzierte Jahresprognose bekräftigte der DAX-Konzern.

Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten mit 10,594 Milliarden 14 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Absatz sackte, wie bereits bekannt, um 15 Prozent auf 98.009 Fahrzeuge ab. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft sank auf 6,3 von 9,3 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 6,5 Prozent gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,57 nach 0,77 Euro. Auch hier hatten Analysten mit 0,60 Euro mehr erwartet.

Für 2025 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer bereinigten Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent. Der Umsatz in dem Segment soll zwischen 44 Milliarden und 47 Milliarden Euro liegen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 01:00 ET (06:00 GMT)

07.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
07.11.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
07.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 14,30 0,70%
Daimler Truck 34,48 -0,40%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,66 1,35%

