Daimler Truck und Valeo-Aktien verlieren: Kepler wird skeptischer für Auto- und Nutzfahrzeugbranche

Kepler Cheuvreux hat sich am Montag die Auto- und Nutzfahrzeugbranche vorgenommen.

"Es ist nicht die richtige Zeit, mutig zu sein", betitelte Analyst Thomas Besson seine Studie.

Besonders deutlich unter Druck geraten die Papiere von Daimler Truck und Valeo nach Abstufungen auf "Hold". Die Daimler Truck-Aktie verliert via XETRA zeitweise 3,28 Prozent auf 31,60 Euro. Für die Valeo-Aktie geht es an der EURONEXT in Paris zeitweise um 1,95 Prozent runter auf 14,62 Euro. Die Papiere der Franzosen befinden sich aber ohnehin bereits auf dem tiefsten Niveau seit März 2022.

Die Marktstrategen von Kepler stuften die Autobranche jetzt mit "stark untergewichten" ("strong underweight") ein, so Besson. Er selbst kappte seine Absatzschätzungen für 2024 für den Pkw-Bereich aufgrund schneller steigender Bestände, schwächerer Konjunkturaussichten und höherer Zinsen.

Er sieht aber auch den Lkw-Markt jetzt skeptischer. Besson rechnet kurzfristig nur mit mauem Wachstum. Dem gegenüber stünden allerdings niedrige Bewertungen und rekordhohe Kapitalausschüttungen.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)