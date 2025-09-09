Valeo Aktie

10,57EUR 0,26EUR 2,52%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

<
09.09.2025 15:05:48

Valeo SA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung darauf, dass der Autozulieferer auf der Automobilmesse IAA eine strategische Zusammenarbeit mit Ennostar angekündigt habe, einem führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. Beide Unternehmen hätten mit einem digitalen Signalsystem für den Außenbereich mit Mini-LED-Technologie ihr erstes gemeinsames Produkt vorgestellt. Dazu kämen die ausgeweitete Kooperation mit dem US-Halbleiterkonzern Qualcomm sowie eine langfristige strategische Partnerschaft mit Momenta./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10,41 € 		Abst. Kursziel*:
111,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
108,23%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

