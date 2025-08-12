NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 8,15 auf 8,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Robustheit der Autozulieferer im ersten Halbjahr sollte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz Unsicherheiten fortsetzen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Forvia hob sie ihre Schätzungen an, für Valeo ließ sie sie weitgehend unverändert. Für Schaeffler jedoch reduzierte sie ihre Prognosen. Forvia bleibt ihr Favorit, danach folgt Valeo und auf Platz drei Schaeffler. Letzterer habe mit den Resultaten für das erste Halbjahr die Erwartungen verfehlt./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.