Valeo Aktie
|11,06EUR
|0,07EUR
|0,59%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Bei Gesprächen habe die Führung des Autozulieferers die Jahresziele trotz des volatilen Produktionsumfelds bestätigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Schwächesignale für das US-Geschäft im Schlussquartal sehe Valeo als temporäres und nicht als strukturelles Problem./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST
Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11,05 €
|
Abst. Kursziel*:
99,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
99,00%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Valeo SA
|Valeo SA
|11,06
|0,59%
