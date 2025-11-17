KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.11.2025 11:33:00
Dank KI: Komplette Milchstraße inklusive ihrer 100 Milliarden Sterne simuliert
Unsere Milchstraße besteht aus 100 Milliarden Sternen. Bisher konnten Simulationen sie nicht einzeln einbeziehen – dank KI ist das jetzt erstmals gelungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!