Danone-Aktie leichter: Abspaltung von Russlandgeschäft soll bald abgeschlossen werden

Wie der französische Lebensmittelkonzern am Freitagabend mitteilte, haben die russischen Aufsichtsbehörden die Übertragung seines Geschäfts mit Milchprodukten und pflanzenbasierten Produkten an das russische Milchwirtschaftsunternehmen Vamin R LLC, auch bekannt als Vamin Tatarstan, genehmigt. Das Geschäft werde in den kommenden Wochen abgeschlossen, so Danone.

Danone hatte die Abspaltung im Oktober 2022 eingeleitet, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die lokalen Aktivitäten des Unternehmens effektiv unter staatliche Kontrolle gestellt hatte. Danone verbuchte deswegen eine Abschreibung von 1,2 Milliarden Euro.

In Paris verliert die Danone-Aktie zeitweise 0,69 Prozent auf 59,16 Euro.

PARIS (Dow Jones)