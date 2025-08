Danone-Aktie legt zu: Danone und Lifeway - Dritter Anlauf für eine Übernahme

Der französische Lebensmittelkonzern Danone prüft zum dritten Mal in weniger als einem Jahr eine Übernahme des Kefirherstellers Lifeway Foods.

Wie aus einer Eingabe bei der US-Börsenaufsicht (SEC) hervorgeht, haben beide Unternehmen am Freitag eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen, um Danone die weitere Prüfung einer möglichen Übernahme zu erleichtern. Im vergangenen Jahr hatte Lifeway zwei Barangebote von Danone zur Übernahme des Unternehmens für 25 bzw. 27 Dollar pro Aktie abgelehnt.

Lifeway-Vertreter hätten Ende Juni Gespräche mit Danone-Vertretern aufgenommen, um die Beziehung neu zu gestalten und Übernahmeverhandlungen zu beginnen, heißt es in dem SEC-Antrag. Die Unternehmen haben nun bis zum 15. September Zeit, mit der Möglichkeit einer einwöchigen Verlängerung, eine Einigung zu erzielen.

Danone besitzt rund 23 Prozent der Lifeway-Aktien, nachdem man mit Lifeway eine Aktionärsvereinbarung geschlossen hatte. Der Kurs der Lifeway-Aktie, der sich seit der Bekanntgabe des ersten Übernahmeversuchs von Danone im September um die 25-Dollar-Marke eingependelt hatte, stieg am Freitag 6,7 Prozent auf 26,76 Dollar.

Die Danone-Aktie zeigt sich in Paris am Montag mit einem Plus von 0,91 Prozent auf 73,16 Euro unterdessen wenig bewegt.

DOW JONES