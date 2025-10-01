Lifeway Foods Aktie
WKN: 925083 / ISIN: US5319141090
|Abgesagter Deal
|
01.10.2025 11:33:40
Rechtsstreit zwischen Danone und Lifeway beigelegt - Einigung erzielt - Aktien dennoch tiefer
Danone hatte Lifeway verklagt, nachdem das US-Unternehmen 7 Millionen US-Dollar an neuen Aktien an CEO Julie Smolyansky ausgegeben hatte, was nach Ansicht des französischen Konzerns die Aktionärsvereinbarung verletzte. Danone ist ein Minderheitsaktionär bei Lifeway. Das US-Unternehmen reichte Gegenklage ein.
Lifeway erklärte sich nun bereit, vier neue Board-Mitglieder zu berufen, die nicht mit Danone verbunden sind. Außerdem sollen die Rollen von Board-Chef und CEO separiert werden. Smolyansky soll CEO bleiben.
Danone hatte im September 2024 angekündigt, Lifeway für 25 Dollar je Aktie zu übernehmen. Als Danone sein Interesse nun vor etwa zwei Wochen zurückzog, sackte die Lifeway-Aktie um 18 Prozent ab. Als Teil seiner Überprüfung erwog Danone zudem, das gesamte Board von Lifeway zu entlassen.
Die Lifeway-Aktie ist am Dienstag mit 27,03 Dollar aus dem NASDAQ-Handel gegangen, womit das Unternehmen mit 423 Millionen Dollar bewertet wurde. Nachbörslich ging es dann zuletzt noch um 0,50 Prozent runter auf 27,62 US-Dollar. Danone-Papiere verlieren an der EURONEXT Paris zeitweise 0,38 Prozent auf 73,88 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lifeway Foods IncShsmehr Nachrichten
|
18.09.25
|Lifeway Foods-Aktie verliert zweistellig: Danone plant doch keine Übernahme (Dow Jones)
|
11.08.25
|Ausblick: Lifeway Foods verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Lifeway Foods öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Lifeway Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lifeway Foods IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Lifeway Foods IncShs
|22,80
|1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX dreht ins Plus -- Nikkei beendet Handel im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt legt am Mittwoch zu. Der deutsche Leitindex schüttelt seine Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.