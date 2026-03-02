DataMetrex AI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DataMetrex AI präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

DataMetrex AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CAD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,86 Prozent auf 2,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at