DAX 40-Papier Continental-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Continental-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Continental am 26.04.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,20 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 46,67 Prozent. Continental zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 300,00 Mio. EUR. Damit wurde die Continental-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 31,82 Prozent reduziert.

Continental-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Continental-Aktie via XETRA bei einem Wert von 62,50 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Continental wird das Continental-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Die Continental-Aktie verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,86 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 2,68 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Continental-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Continental-Aktienkurs via XETRA um 52,57 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -44,60 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Continental-Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (BMW, MTU Aero Engines) zeigt sich Continental 2023 im Nachteil. Bei der Dividendenrendite ernüchtert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. BMW schlägt in der Peergroup Continental mit einer Dividende von 6,00 EUR und einer Dividendenrendite von 6,00 Prozent.

Dividendenaussichten von Continental

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,44 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 3,99 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten der Continental-Aktie

Continental ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 12,500 Mrd. EUR. Das Continental-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 13,30. Im Jahr 2023 erzielte Continental einen Umsatz von 41,421 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 5,78 EUR.

